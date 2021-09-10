Спасатели нашли мертвым 34-летнего сторожа в вытегорском лесу

В Вологодской области 34-летний сторож был найден мертвым в лесу. Его искали два дня. Напарник мужчины пришел на смену, но не застал его на рабочем месте.

Как сообщает областная прокуратура, 34-летний вытегор работал сторожем в лесу в 6 километрах от деревни Озеро. Он пропал 7 сентября. Тревогу поднял его сменщик. 8 и 9 сентября окрестности прочесывали родные и полиция. Нашли мужчину погибшим спасатели арктического спасательного центра «Вытегра».

В причинах гибели, дате и обстоятельствах смерти разбирается полиция.