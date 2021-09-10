Вологодские полицейские сумели найти заблудившегося грибника

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В Вологодской области полицейские вывел из леса заблудившегося грибника.

До полиции смог дозвониться 59-летний мужчина и попросил помощи. Он сообщил, что заплутался в лесу. На место, к деревне Бушуиха, выехали участковый уполномоченный полиции и кинолог со служебной собакой.

Мужчина периодически звонил полицейским, сообщая ориентиры местности, но связь стала пропадать. Полицейские попросили мужчину выбрать приметное место и дожидаться их там.

Тем временем стемнело, полицейские использовали сигнальный пистолет. Около полуночи грибник дозвонился и сообщил, что видел световой сигнал и сообщил примерное свое местонахождение. Полицейские по его наводке смогли найти старую делянку и потерявшегося мужчину. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Грибника вывели из леса и довезли до дома. сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.