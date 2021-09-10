Избитая вологжанка сумела взыскать 20 тысяч рублей с мужа-тирана

Вологжанка обратилась в суд на бывшего мужа тирана. Она потребовала с него компенсациию морального вреда за побои.

По ее словам, муж бил ее руками и ногами по голове, толкал, хватал руками за волосы. Женщине пришлось длительное время находится на лечении, она пережила нравственные и физические страдания. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, муж не признал вину. Он рассказал, как трогательно навещал жену в больнице, переводил бывшей жене деньги, всячески поддерживал. По его мнению, ухудшение её здоровья не связано с побоями.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что факт причинения ответчиком телесных повреждений истцу установлен, поэтому виновный обязан компенсировать потерпевшей моральный вред», — сообщает пресс-служба судов региона.

Суд изучил обстоятельства в том числе материальное положение тирана, и взыскал с него 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшей жены.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.