Гастролеры украли из череповецкого банкомата более 7 миллионов рублей

Более семи миллионов рублей было украдено из череповецкого банкомата. Грабители задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Сотрудники полиции собрали и проанализировали большой объем информации. В результате подозрение пало на криминальную парочку - уроженцев Оренбурга и Армении. Это мужчины 1987 и 1983 годов рождения. Они были задержаны в Петербурге сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Санкт-Петербурга. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Оба мужчины задержаны и заключены под стражу.

Гастролеры проверяются в причастности к другим преступлениям, произошедшим в разных городах страны. Ворам грозит до 10 лет лишения свободы с внушительным штрафом - до миллиона рублей.