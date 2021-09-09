Проект по компенсации аренды жилья медикам Вологды – в тройке лучших региональных практик страны

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Вологда заняла вторую строчку в еженедельном рейтинге Экспертного института социальных исследований. Вологда стремиться сократить дефицит медицинских кадров. Как сообщала "Комсомолка", на минувшей неделе депутатами Вологодской городской Думы была утверждена дополнительная мера соцподдержки молодых медиков – выплата за найм жилья. Эта льгота устанавливается с 1 сентября 2021 года до конца 2022 года.

Она предназначена для медработников, которые впервые трудоустроены в лечебные учреждения Вологды. Каждый месяц им будет выплачиваться субсидия - до 9 тысяч рублей, 75 % от суммы аренды. «Установить такую меру поддержки предложили сами специалисты на заседании круглого стола под председательством Губернатора Олега Кувшинникова и Председателя ЗСО Андрея Луценко. Депутаты от «Единой России» подготовили проект, и на сессии неделю назад решение было утверждено. Благодарю экспертов за высокую оценку нашей практики! Надеюсь, мы сможем привлечь больше молодых кадров в наши поликлиники и больницы», - отметил Глава Вологды, председатель Правления Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников. Кроме того, с начала этого года молодые медики также могут оформить льготную ипотеку. Установлена дотация на часть первого взноса по ипотеке - не более 300 тысяч рублей для семей с детьми и не более 200 тысяч рублей для семей без детей, а также частичная субсидия ежемесячного платежа. Размеры ее : в течение первых 2,5 лет – 25 и 35 % для семей без детей и с детьми соответственно. Остальные 2,5 года – в размере 50%, но не более 9 тысяч рублей для всех получателей этой меры соцподдержки.