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Происшествия9 сентября 2021 17:50

В Череповце мать выпавшего из окна пятого этажа ребенка обвиняется по двум статьям

Закончено расследование уголовного дела
Иван Чухнин
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Женщина не позаботилась о безопасности сына.

Женщина не позаботилась о безопасности сына.

Фото: СУ СК России

В Череповце мать выпавшего из окна ребенка пойдет под суд. По версии следствия, она оставила в опасности своего малолетнего ребенка. К счастью, ребенок остался жив.

Как сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)

ЧП случилось днем 9 июля. 34-летняя череповчанка, зная, что ее двухлетний сын является достаточно активным и подвижным, оставила ребенка одного в кухне квартиры с открытой створкой окна. Мальчик залез с помощью табурета на подоконник, затем он выпал в открытое окно с высоты 5 этажа.

В результате ребенок получил травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Дело отправлено в суд.