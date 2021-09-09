Губернатор планирует получить кредит на обновление аэропорта Вологды

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что на заседании Правительственной комиссии РФ чиновники обсудили направления регионального развития.

Глава региона считает, что Вологодчина может получить дополнительное финансирование на развитие в виде инфраструктурных кредитов. В частности, в правительство планируют направить документы по аэропорту Вологды: по мнению Олега Кувшинникова, областная столица серьезно нуждается в обновлении воздушной гавани.

Фото uncle-doc.livejournal.com

Фото uncle-doc.livejournal.com

Местные жители выразили протест против уничтожения аутентичного пространства: "Только аэровокзал в Вологде не ломайте. Сделайте там реставрацию. Это уникальное, уже почти музейное пространство. Сюда из других городов едут посмотреть на единственный сохранившийся интерьер советского аэропорта".

Напомним, там даже снимали часть эпизодов фильма "Одна" (еще не вышел) - про девушку, которая в 1981 году выжила в тайге, упав 5 км высоты. Аэропорт не реконструировали, поэтому он сохранил эстетику СССР 80-х - это же настоящая капсула времени!

Фото uncle-doc.livejournal.com

Вологжане также поинтересовались, когда наконец откроют аэропорт в Великом Устюге. Департамент дорожного хозяйства и транспорта заявил, что окончательный срок ввода в эксплуатацию 31 декабря 2021 года.