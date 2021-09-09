Череповчанам грозит ремонт деформационных швов на Октябрьском мосту

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Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что 11 сентября на Октябрьском мосту будут ремонтировать деформационные швы, что грозит автолюбителям перекрытием 3 полос в направлении Зашекснинского района. Будет образовано реверсивное движение, а также дежурить сотрудники ГИБДД. Таким образом планируется провести работы быстрее.

Напомним, что гребенка испугала автомобилистов в аномальную жару - швы вертикально расползлись, и образовалась неровность, которую огородили. Это нормальная "реакция" моста на изменение температуры, однако шов назад после снижения температуры не встал.

Вадим Германов заявил: «Решили не ждать зимы. Работы начнутся в 5 утра в субботу и продлятся до полуночи». Мэр также попросил череповчан пересесть на время в общественный транспорт.