Тотьмич обкрадывал бывшую жену под личиной дружбы

Жительница Тотьмы была уверена в добрых намерениях бывшего мужа... Тотемский районный суд установил, что в конце июля-августе 2020 33-летний мужчина наведался в гости к бывшей супруге. Там он тайно взял из шкатулки два золотых кольца на сумму 15 тысяч рублей и сдал их в ломбард. Преступление осталось незамеченным, поэтому мужчина продолжил наглеть.

С конца августа по март 2021 года тотьмич приходил погостить к бывшей жене, иногда открывая дверь своим ключом, при этом обворовывая ее. У дамы за это время исчезли золотые украшения, деньги, смартфон, наушники и два повербанка... Вещей вышло на сумму 79 250 рублей.

Женщина на суде заявила, что после развода сохранила дружеские отношения с бывшим супругом. Он был желанным гостем в доме, но оказался вором. Тотьмичу придется отбыть 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с учетом частичного возврата имущества суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 83 750 рублей. Приговор вступил в законную силу, об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.