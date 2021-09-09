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Происшествия9 сентября 2021 15:01

В Вологде нашли магазинного вора, личность которого просили опознать

Правоохранители задержали 34-летнего местного жителя - его лицо попало на камеру видеонаблюдения
Евдокия САХАРОВА
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Кадр с камеры

Кадр с камеры

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 9 мая неизвестный ворвался в магазин и украл 13 тысяч рублей и три пачки сигарет. Продавщице пришлось обратиться в полицию, во время кражи она вышла и не закрыла рольставни.

В Вологде наглый вор унес из магазина наличку
Его лицо засняла видеокамера

В середине июня правоохранители выложили запись с камеры видеонаблюдения магазина в интернете и попросили жителей города опознать дерзкого воришку. Судя по всему, вологжанам это удалось. 9 сентября пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила о поимке похитителя наличности. 34-летний мужчина оказался ранее не судим.

На допросе вологжанин признался в совершении преступления. Он рассказал, что зашел за табаком, но продавца не застал. Поэтому, не задумываясь о последствиях, проник в магазин и совершил кражу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения по статье "Кража, с незаконным проникновением в помещение".