В Грязовце уроженка Грузии дала обещание быть верной России

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Грязовецком районе правоохранители провели торжественную церемонию принятия присяги гражданина Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 8 сентября 42-летняя уроженка Грузии стала россиянкой.

Начальник МО МВД России «Грязовецкий» полковник полиции Николай Ровняков и начальник миграционного пункта майор полиции Елена Фролова вручили даме Конституцию РФ, поздравили с важным событием и пожелали счастья и крепкого здоровья. Женщина в свою очередь дала обещание быть верной Отечеству, соблюдать все законы страны, исполнять обязанности, уважать культуру, историю и традиции России.