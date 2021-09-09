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Общество9 сентября 2021 14:12

В Грязовце уроженка Грузии дала обещание быть верной России

Женщина приняла присягу гражданина РФ
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Грязовецком районе правоохранители провели торжественную церемонию принятия присяги гражданина Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 8 сентября 42-летняя уроженка Грузии стала россиянкой.

Начальник МО МВД России «Грязовецкий» полковник полиции Николай Ровняков и начальник миграционного пункта майор полиции Елена Фролова вручили даме Конституцию РФ, поздравили с важным событием и пожелали счастья и крепкого здоровья. Женщина в свою очередь дала обещание быть верной Отечеству, соблюдать все законы страны, исполнять обязанности, уважать культуру, историю и традиции России.