Из тотемского детдома ушел Сергей Рындач: требуется помощь добровольцев

Из Тотемского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Тотьме 7 сентября ушел 14-летний Сергей Рындач. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд "Тотьма-Спас" сообщает, что нужна помощь добровольцев, а также максимальное распространение информации.

Мальчику на вид 14-15 лет, ростом 162 см, телосложение обычное. Был одет в серо-красную куртку, серые штаны и черные кроссовки. С собой был мобильный. Один из пальцев забинтован.

Подросток может находиться в Вологде, Харовске, а также Вожегодском районе. О местонахождении ребенка просят сообщить в полицию, либо волонтерам по телефону 8 911 441 53 72.