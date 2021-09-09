В Вологде осудили 24-летнего мужчину, изнасиловавшего пенсионерку у стройки

Афродита Книдская

В Вологде 24-летнего молодого человека осудили за изнасилование незнакомой пенсионерки. Преступление вологжанин совершил у стройки ледового дворца в микрорайоне Бывалово в июне.

Согласно материалам дела, пожилая женщина пыталась спастись от обезумевшего мужчины, но не смогла: насильник толкнул ее на землю, ударил в лицо, а потом совершил половой акт. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина не смог на суде объяснить, что на него нашло в тот день. Его судя по всему даже не смутили возможные свидетели, которые проходить мимо. Вину свою он признал. За грубое сексуальное надругательство над пожилой женщиной вологжанин получил 3 года и 3 месяца лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.