Вологжанка сплела из бисера точный портрет Андрея Малахова

Фото со страницы в ВК Насти Жужгиной

8 сентября известный телеведущий Андрей Малахов поделился в соцсетях радостью: его вологодская поклонница подарила ему портрет из бисера! Жительница Вологды Настя Жужгина вышивает потрясающие работы: искусные портреты, целые картины или даже иконы.

Девушка еще 20 августа разместила на своей страничке фотографию готовой работы, размер которой составил 80x80 см: «Вот теперь можно подарить подарочек самому доброму человечку Андрею Малахову».

Малахов признался, что с девушкой они знакомы уже не первый год: «Эту фантастическую картину из бисера вышила Настя Жужгина. Она специально ехала из Вологды, чтобы вручить подарок мне лично! С Настей мы дружим уже много лет и это не единственная ее работа у меня в коллекции. Просто посмотрите у неё на странице, какой потрясающей красоты иконы она вышивает своими руками (и я даже не представляю, сколько часов кропотливого труда уходит на одну!). Настя, спасибо! Я очень тронут».