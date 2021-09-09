Вологжанам пришел официальный ответ по ситуации с хряком и мусором

Фото Алексея Сибирякова, группа "Вологда в порядке"

В Вологде многие местные жители были шокированы кадрами со свиньей, которая рылась в мусоре у контейнерной площадки на улице Чернышевского. Другие же не так удивились, ведь уже наблюдали ранее эту картину вживую. "Свинью как-то видела вместе с коровой. На Чернышевского вдоль дороги шли травку кушали", - прокомментировала ситуацию вологжанка в соцсети.

За последнюю неделю сразу две девушки пожаловались в группу "Вологда в порядке" о беспорядке у мусорки у дома №97 - там недостаточно баков, мусор вывозят далеко не каждый день, а отходы летают вокруг. Яна Дмитриева возопила в своем обращении: "Аж свиньи развелись, скоро крысы подтянутся! Около площадки уже ЯМА вырыта, чтобы в неё складывать пакеты с мусором!!! Что происходит????? Жуть!!!! Т.е. ВИСиСу главное, чтобы за содержание чётко деньги с жильцов срубить и отлично, на этом концерт окончен".

Фото Нади Тихоновой

Наконец, долгожданный ответ пришел. Коммунальщики сообщили, что в адрес управляющей компании ООО «ВИСиС» направлено письмо. Фирме необходимо содержать контейнерную площадку в надлежащем виде, отремонтировать металлическое ограждение, заменить поврежденный контейнер и ежедневно убирать площадку и прилегающую территорию.

"Кроме того, до сведения ООО «ВИСиС» доведена информация о необходимости установки трех евроконтейнерв, поскольку в соответствии с Реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города указанная контейнерная площадка оборудована 4 евроконтейнерами", - сообщила группа "Вологда в порядке".

Некоторые местные жители удивились, что свинку еще не пустили на шашлык сочувствующие прохожие. Знатоки заметили, что это хряк-производитель - он не вкусный. Вологжане тем временем продолжают мечтать в соцсетях об улицах, как в Германии: чтобы сел и одежды не испачкал!