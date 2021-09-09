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Общество9 сентября 2021 10:13

Молодой череповчанин пытался украсть аудиоколонки в магазине

Для этого он пришел в торговый зал с плоскогубцами
Иван Чухнин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Череповце задержан молодой мужчина, пытавшийся похитить аудиотехнику в магазине.

Сотрудники вневедомственной охраны получили вызов в охраняемый супермаркет на Шекснинском проспекте. Работники торговой точки рассказали, что по камерам видеонаблюдения увидели, посетитель достал принесенные с собой плоскогубцы, снял антикражные устройства с аудиоколонок и одежды, спрятал товар под куртку. Когда он попытался уйти не заплатив, его задержали.

Всего он пытался вынести товара на 4600 рублей. Но молодой человек не стал дожидаться полиции, он попытался сбежать, при задержании нецензурно ругался, едва не подрался со стражами правопорядка. Личность гражданина установлена, это череповчанин 1990 г.р., его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.