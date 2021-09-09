Вологжанин получил штраф, потому что самовольно подключидся к электросети

Мужчина подключился к электроэнергии с помощью удлинителя. Фото: материалы дела.

Суд оштрафовал вологжанина за кражу электроэнергии. Чтобы не платить за электричество, вологжанин протянул удлинитель от щитка в свою квартиру. Подробности сообщает пресс-служба судов.

Мужчина в суд не явился. В объяснениях указал, что 23 июня 2021 года он протянул удлинитель через окно своей квартиры и окно соседнего подъезда и подключил его к розетке в электрощите, чтобы заряжать телефон и кипятить чайник. За два дня до этого из-за долга по оплате его квартиру отключили от электричества.

Заявление в полицию подала работник управляющей компании, она получила информацию от жильцов, при проверке обнаружила факт самовольного подключения к электроэнергии.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 67 назначил нарушителю по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. Его оштрафовали на 10 000 рублей.