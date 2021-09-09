Череповчанин не смог доказать суду, что он не годен к призыву

Житель Череповца предъявил административный иск военкомату Вологодской области. Череповчанин пояснил, что состоит на воинском учете с 4 октября 2016 года. Во время весеннего призыва в 2021 году он был признан годным к военной службе. Юноша посчитал, что комиссия проигнорировала его состояние здоровья и подкрепляющие его точку зрения медицинские документы о заболевании.

Череповецкий городской суд посчитал, что категория годности истца установлена верно. Призывник отправился оспаривать решение в Вологодский областной суд. И снова ему отказали. Судебная коллегия согласилась с судом первой инстанции: медицинский диагноз истца сам по себе не является достаточным основанием для признания его негодным (ограниченно годным) к службе. Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Череповчанин все еще может обжаловать его в кассационном порядке.

Напомним, сокольского призывника из военно-космических войск на территории военной части сбил пьяный офицер на автомобиле. Он скончался в больнице. Вологжане собирали деньги для его матери.