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Общество9 сентября 2021 11:09

Череповчанин не смог доказать суду, что он не годен к призыву

Молодой человек в попытках отстоять свои права дошел до суда в Вологде
Евдокия САХАРОВА
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Житель Череповца предъявил административный иск военкомату Вологодской области. Череповчанин пояснил, что состоит на воинском учете с 4 октября 2016 года. Во время весеннего призыва в 2021 году он был признан годным к военной службе. Юноша посчитал, что комиссия проигнорировала его состояние здоровья и подкрепляющие его точку зрения медицинские документы о заболевании.

Череповецкий городской суд посчитал, что категория годности истца установлена верно. Призывник отправился оспаривать решение в Вологодский областной суд. И снова ему отказали. Судебная коллегия согласилась с судом первой инстанции: медицинский диагноз истца сам по себе не является достаточным основанием для признания его негодным (ограниченно годным) к службе. Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Череповчанин все еще может обжаловать его в кассационном порядке.

Напомним, сокольского призывника из военно-космических войск на территории военной части сбил пьяный офицер на автомобиле. Он скончался в больнице. Вологжане собирали деньги для его матери.