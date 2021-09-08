Второклассники Вологды начали бесплатно посещать бассейны

Фото: администрация города Вологды

В Вологде второклассники с 7 сентября начали посещать бесплатные уроки плавания. На занятия классы отводят педагоги - всего спортивных уроков будет 15. При этом от такой допнагрузки можно и отказаться. Школьники плавают в ближайшем из 8 муниципальных или частных бассейнов, закрепленных за учебными заведениями. Всего, по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова, в этом году пройти уроки плавания может 4931 ребенок - все второклашки города.

Начальница Управления образования Вологды Ирина Гуляева пояснила: «Занятия по обучению плаванию - это дополнительная программа, очень важная для детей. Плавание - это залог здоровья и физического, и душевного, профилактика стрессов и заболеваний, закаливание организма».

Тренер по плаванию Центра образования №42 Даниил Дудин рассказал об уроках для второклашек: «Наша задача - научить детей держаться на воде, плавать. Это навыки, необходимые для безопасности каждому человеку. Также не забываем о цели оздоровления. Задания будем давать разные в зависимости от уровня подготовки, от того, как ребенок держится на воде. Начинаем с самых простых упражнений у бортика, затем перейдем к заданиям с досками для плавания. Тех, кто, хорошо умеет плавать, будем тренировать для сдачи норм ГТО по этому направлению».

Предусмотрено, что на каждые 10 детей будет выделено по тренеру. Также в бассейне должен дежурить медик. График посещений для каждого класса поступает из школ: некоторые дети будут плавать в первом полугодии, остальные во втором. На этот проект выделено 2,9 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.