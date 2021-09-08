В Великом Устюге судят полуголого мужчину, который напал на подростка

На Вологодчине для рассмотрения в суде передали уголовное дело по статье "Грабеж", подозревают 35-летнего жителя Великого Устюга. Камера видеонаблюдения засняла, как он напал на несовершеннолетнюю девушку на улице Сухонской.

Смотреть видеосюжет На девушку-подростка в Великом Устюге напал полуголый мужчина

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, мужчина совершил преступление против собственности. Вечером 18 августа, будучи в сильно нетрезвом состоянии, полуголый вологжанин драл за волосы незнакомую девочку-подростка, когда она пыталась позвонить маме, после чего отобрал у нее телефон и разбил.

Правоохранители считают, что своими преступными действиями мужчина открыто похитил принадлежащее девочке имущество, причинив ей боль и ущерб на сумму более 8 тысяч рублей. Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало доказательственную базу и передало дело в суд.