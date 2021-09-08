В Череповце судят ОПГ, основавшую сеть игорных клубов

В Череповце следователи собрали доказательственную базу и передали уголовное дело ОПГ в суд. Как считают правоохранители, 46-летний житель Ярославля основал сеть игорных клубов, просуществовавших с 2017 по 2020 год. Мужчина купил доступ к интернет-ресурсу, который позволял играть в азартные игры, а также контролировать этот процесс.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области, бизнесмену удалось создать преступную структуру с подчинением, высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, единством устремлений, четким распределением обязанностей. Мужчине удалось привлечь к незаконным действиям и 35-летнюю ярославку. Вместе с ней он арендовал помещения в городе металлургов, после чего приняли в ОПГ еще 6 череповчанок. Все из них получали доход от игорных клубов. Всего на территории города постоянно работали 9 заведений.

Процесс задержания Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

На вырученные средства лидер группы приобретал иностранную валюту. Всего за время работы ОПГ их доход составил 20,5 млн рублей. Подозреваемых задержали в ходе спецоперации при участии следователей СУ СК Вологодской области и сотрудников УЭБ и ПК УМВД по Вологодской области.

На имущество обвиняемых наложен арест на более чем 18,5 млн рублей, изъята выручка, компьютерное оборудование, документы. Всего проведено более 15 обысков в офисных и жилых помещениях в Ярославской и Вологодской областях. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Напомним, что участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. В выигрыше всегда остается только основатель игорного заведения. Но недолго.