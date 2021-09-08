Вологжане собирают средства на виртуальный тур на родину Василия Белова

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Вологодская область высоко чтит творчество земляка - русского писателя Василия Белова.

Он родился в деревне Тимониха Харовского района. Его дом сохраняется родными писателя. В Тимониху харовчанами организуются поездки. До Тимонихи, до храма, который писатель восстанавливал, до кладбища, где он похоронен - от Харовска около 60 км. Часть маршрута пролегает по трассе Вологда-Вожега, где положен свеженький асфальт. Однако последние километры - это грунтовка.

Энтузиасты собирают средства для создания виртуального тура на сайте Центра писателя В.И. Белова, чтобы дать возможность как почитателям таланта Белова, так и педагогам общеобразовательных школ, преподающих дисциплины с региональным компонентом, "побывать" на родине писателя.

Собранные средства, а их необходимо 75 тысяч рублей, планируется потратить на оплату проезда до деревни, оплата работы фотографа - одного из ведущих специалистов по виртуальным и 3D-турам в Вологде Алексея Южакова. Среди его работ - Музей "Семенково", Дом купца Извощикова и другие (https://tour3d.ru/). "Будем снимать панораму сверху, внутри дома Василия Белова, внутри церкви, у памятника писателю," - сообщают организаторы.

Результат работы планируется представить в день рождения Василия Белова - 23 октября 2021 года.