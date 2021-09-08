В центре Вологды у правительства региона произошло лобовое столкновение

Фото: ГородВО

В Вологде произошла страшная авария около перекрестка Мира-Октябрьская. Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, столкнулась легковушка «Мицубиси Лансер» и кроссовер «Фольцваген Туарег».

Фото очевидца Андрея Подосокорского, чат Baza.net

Японская машина летела по Октябрьской в сторону улицы Марии Ульяновой. В какой-то момент автомобиль вильнул и врезался в лоб белому "немцу".

Очевидцы утверждают, что водитель-виновник уже в обед был сильно пьян, поэтому вилял автомобилем: "У него нога сломана и лицо разбил об лобовое". На месте работают сотрудники ГИБДД. Известно, что госпитализирована женщина из кроссовера и мужчина-виновник.