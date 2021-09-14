В Вологде пока не ясен исход голосования за место под фонтан

В Вологде с 8 по 22 сентября проходит онлайн-голосование за место расположения нового свето-музыкального фонтана за 100 млн рублей. После технических проверок возможных локаций и оценки экспертов Общественного совета, на выбор горожанам представили два варианта: сквер на проспекте Победы и площадь у ЦУМа. Планируется, что фонтан украсит город к 875-летнему юбилею летом 2022 года.

Мэр Вологды подчеркнул: "У каждой из точек есть свои преимущества, которые мы детально прописали в ссылке для голосования. Просим жителей города изучить эти варианты и высказать свою точку зрения. Итоговое решение по месту размещения фонтана будет приниматься на основе результатов голосования. В любом случае, совместно мы сможем сделать обновленное общественное пространство, которое привлечет вологжан и жителей города".

С плюсами выбранных мест и планом размещения фонтана можно ознакомиться в нашей статье. На данный момент свои голоса отдали уже 4,5 тысячи жителей города. Пока оба варианта идут практически вровень - исход не ясен, однако, проспект Победы чуть впереди.

Для победившей площадки будет разработан проект при участии жителей, а территория вокруг объекта благоустроена. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды обязательна.