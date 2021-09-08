Каждый день от коронавируса умирает десяток вологжан

В Вологодской области по данным на 8 сентября, за минувшие сутки COVID-19 заболели еще 219 человек, а 9 вологжан не пережили коронавирус. 228 человек выписали с больничного. В последние два месяца в регионе наблюдается плато по заболеваемости: каждый день прибывает по 220-230 новых зараженных, а погибает 7-10 человек. При этом в июне заболевало лишь около 50 вологжан в сутки. К тому же, похолодало еще в августе, а отопительный сезон только стартовал только сейчас. Медики с ужасом ожидают всплеска заболеваемости.

Ограничения в регионе. Источник стопкоронавирус.рф

Всего в Вологодской области с начала пандемии, по официальной статистике, зафиксированы 63 565 случаев COVID-19. На данный момент болеют 4 892 вологжанина. За все время в регионе от коронавируса скончался 1 690 человек.

Напомним, что за статистикой по коронавирусу можно наблюдать на сервисе Яндекс. На Вологодчине все еще действует режим повышенной готовности. План по вакцинации выполнен лишь на половину.