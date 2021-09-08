Проект рекультивации вологодской свалки на Мудрова обойдется в 56 миллионов рублей

Проект рекультивации городской свалки на улице Мудрова обойдется бюджету в сумму около 56 млн рублей. Для снижения стоимости и поиска подрядчика Центром закупок объявлен электронный аукцион.

В Вологде намерены рекультивировать городскую свалку на улице Мудрова. Рекультивация пройдет в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».

Департамент городского хозяйства администрации Вологды объявил электронный аукцион на проектирование объекта. На сайте RosTender.info размещена документация. Тендер стартовал 7 сентября, прием заявлений закончится 16 сентября. Работы должны будут выполнены до 25 апреля 2022 года. Финансирование будет проводиться из бюджета области и города.

Для подготовки документации потребуется провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Согласно техзаданию, ориентировочная площадь городской свалки составляет 25 га, ориентировочный объем наземной части - 3 600 000 м3, сообщает сайт newsvo.