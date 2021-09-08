Лоси начали активно появляться на дорогах

В Вологодской области начался опасный сезон на дорогах - у лосей начался гон, животные будут чаще появляться на трассах, они агрессивны, увеличивается вероятность ДТП.

По данным областного охотдепартамента, чаще всего ДТП случаются в таких районах как Череповецкий, Устюженский, Вологодский и Сокольский районы.

Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, животные не всегда виноваты в столкновении - чаще всего водители не соблюдают скоростной режим.

Плохая видимость при быстрой смене погоды - еще один фактор риска. Осеннее время - самое опасное для автомобилистов. И как выяснилось, и для животных на дорогах.

Вдоль трасс размещены предупреждающие дорожные знаки. Не рекомендуется без особой нужды выезжать на трассу в темноте, в дождь, при сильном тумане.

Как сообщил заместитель губернатора области Михаил Глазков, вес взрослого лося может достигать шестисот килограммов, а рост – двух метров. Поэтому аварии с участием диких животных редко происходят без последствий.

Охотникам напомним, что сезон охоты на лося стартовал с 1 по 30 сентября. На добор раненного животного дают сутки, не считая дня ранения: