Жителям Зашекснинского района Череповца отключат горячую воду на 3 дня

В городе металлургов с пятницы, 10 сентября, начнутся работы на теплосетях. В Зашекснинском районе Череповца будут врезать новые магистральные сети. Для этого трубы должны быть пустыми, поэтому у жителей ЗШК отключат горячую воду и отопление в домах жителей на три дня. Ранее речь шла о неделе, но мэрия не согласовала такие сроки.

Мэр заявил, что работы должны завершиться за выходные, а 13 сентября, начнется подключение потребителей по постоянной схеме. Кроме того, на выходных обещают потепление воздуха до +14 +16 градусов.

На время проведения работ будет закрыта конечная остановка автобусов на Рыбинской. 10, 11 и 12 сентября автобусы маршрутов № 25, 31 и 39 будут разворачиваться на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Рыбинской.