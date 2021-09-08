Вечером 7 сентября в Вологодской области сгорел магазин. ЧП случилось в Нюксенском районе. В 22 часа 25 минут на телефон диспетчера 26 пожарной части поступило сообщение о возгорании здания магазина в селе Городищна, на улице Школьной. В результате пожара полностью уничтожены: конструкция крыши, а также внутренняя отделка здания и товар. Материальный ущерб от пожара устанавливается. По предварительным данным, причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Площадь пожара 180 кв.м. На пожаре работали 4 единицы техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС.