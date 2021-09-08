Съемки фильма с участием Владимира Машкова и Алексея Серебрякова откладываются

Съёмки фильма с участием Владимира Машкова отменены в Вологодской области, сообщает Медиа-центр35.

Съемки в Ферапонтове должны были начаться 10 сентября. Фильм «Библиотека Ивана Грозного», приключенческая картина крупнейшей российской кинокомпании «Централ Партнёршип», снимается с участием Владимира Машкова и Алексея Серебрякова.

Речь в сценарии идет о поисках артефактов.

Однако, съёмки пришлось отложены. Дело в то, что заболела исполнительница главной роли актриса Стася Милославская.

Съемки под серьезной угрозой.

« Если не успеем снять зелень в этом году, то придётся переноситься аж на следующий год», — сообщил директор картины Николай Давыдов.

Еще пятого сентября "Комсомольская правда" сообщала: "Стася Милославская и Александр Петров наслаждаются в Сочи шикарной погодой. В один из солнечных дней актер снял возлюбленную в небесно-голубом купальнике на фоне моря. Звезда с оголенными ягодицами восхитила подписчиков..."