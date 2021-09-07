Череповчанка отсудила 300 тысяч рублей за падение в супермаркете

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Апелляционный суд Вологодской области присудил взыскать 300 тысяч в пользу пострадавшей женщины.

Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. Истица заходила в торговый центр «Макси» на улице М.Горького, 40, когда автоматическая дверь резко захлопнулась: «Женщина ощутила сильную боль, упала и получила травму, на скорой ее увезли в больницу, где прооперировали». Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Сеть супермаркетов Макси не спешила расставаться с деньгами. Юристы компании заявили, что фирма арендует лишь часть здания у ИП, а вход расположен на значительном расстоянии от самого магазина, поэтому ущерб пострадавшей возмещать не собирается.

В результате 300 тысяч рублей взыщут с владельца здания - Роздухова М.Е.