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Происшествия7 сентября 2021 16:07

Новгородка приехала в Вологду с дочкой и украла парфюма на 11 тысяч рублей

43-летняя женщина совершила вторую кражу, после того как первая осталась незамеченной
Евдокия САХАРОВА
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43-летняя жительница Великого Новгорода посетила вместе с дочкой Вологду - приехала к родственникам. Однако, в гостях дама повела себя некрасиво. Женщина посетила магазин косметики, где в отделе парфюмерии положила в сумочку дорогостоящий флакончик парфюма. Так как молниеносного наказания не последовало, дама посетила ту же точку вечером, когда пошла за продуктами в ТЦ - и снова совершила кражу.

Однако, ее "подвиги" сняла камера видеонаблюдения. В полицию обратилась управляющая магазина. Правоохранителям удалось установить личность клептоманки, она оказалась уже ранее судимой. Женщина созналась в кражах. Ей грозит до двух лет заключения.