В Череповце появится двухметровая скамейка

Фото со страницы Оксаны Андреевой

В городе металлургов собираются установить гигантский арт-объект. Скамейка внушительных размеров появится при поддержке Агентство городского развития Череповца и предпринимателей.

Скамейка шириной в 3 метра, с шириной сидения 1,8 метра и высотой 1,85 метра появится в сквере на улице Гагарина. Об этом сообщила директриса «Агентства» Оксана Андреева.

Напомним, в этом году проводится благоустройство сквера. На деньги эко-гранта здесь высадят 60 взрослых деревьев, появятся светильники торшерного типа и обычные скамейки.