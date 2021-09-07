Череповчанка воспользовалась полицейским такси за тысячу рублей

28-летняя жительница Череповца познакомилась с мужчинами, которые пригласили ее поехать в гости на дачу в район. После застолья дама поняла, что ей необходимо быть утром в городе, однако все ее новые знакомые к тому моменту оказались "не в кондиции", а денег на такси не было. Тогда череповчанка решилась на отчаянный шаг - вызвать полицию.

Звонок поступил правоохранителям 1 июля в 4:20 утра с автобусной остановки в дачном кооперативе „Синтез“ . Девушка сообщила, что мужчины силой удерживают ее на даче. Позже сотрудники полиции выяснили, что звонившая просто хотела домой - никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Судья назначил череповчанке штрафа в тысячу рублей. Постановление может быть обжаловано.