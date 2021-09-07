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Происшествия7 сентября 2021 14:27

Страшный пожар в Кирилловском районе заснял очевидец

От домика остались одни головешки
Евдокия САХАРОВА
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Фото Александра Суворова

Фото Александра Суворова

В Кирилловском районе произошел страшный пожар - частный дом сгорел дотла. В местечке Топорня на улице Дачной в понедельник в 4 часа дня вспыхнул деревянный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, на место для ликвидации возгорания прибыли 5 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила 48 кв.м.

Причиной происшествия назвали аварийный режим работы электросети. Сообщается, что люди не пострадали.

Один из вологжан стал очевидцем ЧП и описал случившееся в соцсети: "Сегодня в Топорне вокруг нашего домика среди сосен вдруг потянуло дымом... Не наш ли топящийся камин чудит?! Увы и ах, оказывается, погорел дом на одном из соседних участков на Дачном переулке. Все живы. Но дом сгорел дотла".

В местечке Топорня Кирилловского района сгорел дом
Видео Александра Суворова, Фейсбук