Череповецкая парочка переобулась в магазине и ушла не заплатив

В Череповце росгвардейцы поймали молодежь, укравших из магазина обувь. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в гипермаркете на Кирилловском шоссе. Оказалось, молодая пара пришли в торговый зал, выбрали две пары кроссовок, в кабинке для примерки свою обувь положили в коробки, а сами ушли в новой. Все это осталось на записях камер видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии сумели установить личность воришек. Череповчанин 1992 г.р. и его подруга 1994 г.р. были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.