Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 13:10

Череповецкая парочка переобулась в магазине и ушла не заплатив

Но их поймали росгвардейцы
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Череповце росгвардейцы поймали молодежь, укравших из магазина обувь. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в гипермаркете на Кирилловском шоссе. Оказалось, молодая пара пришли в торговый зал, выбрали две пары кроссовок, в кабинке для примерки свою обувь положили в коробки, а сами ушли в новой. Все это осталось на записях камер видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии сумели установить личность воришек. Череповчанин 1992 г.р. и его подруга 1994 г.р. были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.