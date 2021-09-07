В Вологде коммунальщики откармливают мусором свинью

Фото Нади Тихоновой в группе ВК "Вологда в порядке"

В Заречной части Вологды заметили свинью, поедающую мусор. Об этом сообщила девушка в группе "Вологда в порядке". Вологжанка рассказала, что около дома №97 по улице Чернышевского количество мусорных контейнеров на площадке уменьшилось с 4 до 1.

Фото Яны Дмитриевой в группе ВК "Вологда в порядке"

Дама подкрепила свое обращение выразительной фотографией: "Результат очевиден и он на фото. И дело, как вы понимаете, совсем не в свинье, (хотя она очень красноречиво описывает картину) а в отсутствии нужного количества мусорных контейнеров".

По заявлению девушки, другая мусорная площадка, расположенная рядом, тоже часто переполнена. "Нужен либо более частый вывоз мусора, либо увеличение количества контейнеров. Очень неприятно ежедневно видеть такую картину, особенно перед выборами, когда кандидаты заявляют какие они патриоты Вологды", - подытожила вологжанка.