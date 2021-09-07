В Череповце полиция ищет пострадавших от недобросовестного установщика дверей

Фото подозреваемого распространяет городская полиция

В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он занимался установкой межкомнатных дверей, но не выполнял обязательств. 39-летний череповчанин разместил в сети объявление об установке межкомнатных дверей, получил от 40-летнего заказчика заказ, забрал деньги и пропал.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Потерпевших от действий подозреваемого просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Череповце: 67-10-08, 67-10-03 или «02».