В Грязовецком районе в задымленном доме отравилась женщина

Маленький пожар привел к трагедии. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Грязовецком районе в горящем доме погибла женщина.

ЧП случилось в деревне Патракеево. Произошел пожар в частном доме. Площадь составила 2 кв.м. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. Дом принадлежит мужчине 1950 г.р.. На момент пожара в доме находилась его супруга.

Пресс-служба МЧС сообщила: "В районе 6 часов вечера мужчина вернулся с огорода, заметил дым. В дом попасть не смог. Позвал на помощь соседа, который потушил пожар и вынес женщину на веранду. Женщина 1950 года рождения скончалась после приезда скорой."

Причиной ЧП называется нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрообогревателя.