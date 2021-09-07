В Вологодскую область поступят 16 машин скорой помощи и 22 школьных автобуса

За счет средств федерального бюджета Вологодская область закупит машины скорой помощи и школьные автобусы. Их число назвал губернатор региона Олег Кувшинников. .

«В Вологодскую область до конца года ожидается поставка 16 машин скорой медицинской помощи. Это высокопроходимый транспорт, который будет направлен в сельскую местность... Продолжится и плановая закупка автомобилей скорой медицинской помощи, наша задача — заменить весь изношенный парк», — отметил Олег Кувшинников.

Напомним. что в 2020 году в ЦРБ региона были закуплены 27 санитарных автомобилей. Впервые автопарки районных больниц пополнили 12 реанимобилей для экстренной госпитализации пациентов в тяжелых состояниях.

«... до конца года к нам в область поступят 22 современных школьных автобуса. Сейчас благодаря нашей программе «Школьный автобус», которую мы запустили два года назад, автобусов старше 10 лет в эксплуатации нет. За счет средств областного бюджета заменено 118 автобусов для доставки школьников. Автобусный парк продолжим обновлять по мере необходимости», — добавил глава региона.