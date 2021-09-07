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Происшествия7 сентября 2021 8:56

Под Вологдой водитель иномарки сбил дорожного рабочего

ЧП случилось на дороге на Ростилово
Иван Чухнин
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Иномарка оказалась в лесополосе

Иномарка оказалась в лесополосе

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

6 сентября около 16 часов в Грязовецком районе произошло ДТП. На 43 км автодороги Вологда-Ростилово был сбит молодой рабочий. Как сообщает пресс-служба УМВД, мужчина 1991 г.р. на автомобиле Хонда CRV, совершил наезд на рабочего 1996 г.р., который регулировал движение в период проведения дорожных работ. От полученных травм он скончался на месте.

Автомобиль вылетел за пределы трассы, в нем получил травмы пассажир. Мужчина 1982 г.р. был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.