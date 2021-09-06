Жилые дома в Вологде подключат к теплу к 10 сентября

В Вологде подключают тепло к жилым домам. Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, на утро понедельника подключены к теплу 79 из 95 детских садов; 31 из 49 зданий школ; 44 здания медицинских учреждений.

«Поскольку значительная часть социальных объектов уже с теплом, начинаем подключать жилой фонд. Отрабатываем не только дома по заявкам, а все, где есть необходимые акты готовности. Подача отопления в жилые дома будет завершена к 8-9 сентября. Запуск котельных – это задача предприятия «Вологдагортеплосеть», а подготовка и заполнение внутридомовых систем - задача управляющих компаний», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Что делать, если к 10 сентября тепло не появилось в квартире?

1. Обратиться в управляющую организацию.

2. Если проблема не решится, то позвонить в городской call-центр по телефону 8-800-302-16-17, в ЕДДС по номеру 72-45-00 или диспетчерскую предприятия «Вологдагортеплосеть» 75-17-20, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.