Памятную доску писателю Василию Белову откроют в Вологде

Доска будет изготовлена на основе этого макета Фото: Правительство Вологодской области

11 сентября произойдет открытие мемориальной доски на доме, где жил Василий Белов. Василий Иванович с семьей жил и умер в элитной пятиэтажке доме на улице Октябрьская, 10, сейчас там находится музей-квартира писателя.

Макет доски выбирали голосованием. В нем приняли участие более 900 жителей региона. Большинство высказалось за предложение петербургского скульптора Юрия Евграфова. Он, кстати, автор бюста композитора Валерия Гаврилину. Задали вопрос и супруге Василия Белова - Ольге Сергеевне, она одобрила выбор большинства.

Мемориальная доска будет изготовлена из гранита. Сейчас она еще в производстве. Однако скульптор уже "приступил к завершающему этапу изготовления памятного знака. К концу недели он приедет в Вологду и примет участие в установке и торжественном открытии мемориальной доски", - сообщает сайт cultinfo.ru.