Вводить систему пользования авто "чет-нечет" в Череповце не планируют

Опрос на странице у мэра города ВКонтакте

Мэр Череповца опубликовал предложение московских специалистов по решению проблемы заторов на время ремонта Октябрьского моста. Эксперты предложили ради сокращения трафика разрешить использовать автомобили с четными номерами в один день, с нечетными в другой. Такая система хорошо показала себя во многих городах мира, однако Череповец оказался к нововведению морально не готов. Шокированные череповчане даже позабыли, как определять четность числа и пытались складывать цифры в госзнаках.

Многие горожане напомнили, что платят налоги буквально на все - кто ж им теперь вернет транспортный налог? Кроме того, жители города зачастую работают по сменам, а общественный транспорт просто не ходит в подходящее время. Некоторым нужно забирать детей из разных кружков по всему городу. Общественный транспорт в Череповце пока не настолько удобен.

Часть череповчан все-таки идею поддержала - это поспособствует развитию общественного транспорта и позволит избежать коллапса на дорогах. В опросе, который провел мэр на своей странице в соцсети за ввод ограничений высказались 2867 человек на момент написания этой статьи, а против - 13672, пешком же ходят 2038 человек.

В мэрии города сообщили, что в ближайшее время введение подобной системы в Череповце не планируется.