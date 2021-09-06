49-летний вологжанин обиделся на девушек и ограбил их

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде в полицию обратилась 22-летняя вологжанка. Девушка рассказала, что выпивала с подругой на балконе дома на улице Ударников. Мимо внизу прошел незнакомец, и у дам с ним возник конфликт. Через некоторое время тот вернулся и выхватил сумку. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого - им оказался 49-летний местный житель. Мужчина признался, что сначала прошел мимо, не обращая внимания на ругань девиц, но потом ему стало обидно - он решил разобраться с обидчицами. Мститель поднялся на нужный этаж, где разгорелась ссора - выхватил сумку и был таков. Деньги он потратил, паспорт оставил себе, а сумку выбросил в колодец.

Мужчине грозит до 4 лет лишения за грабеж. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.