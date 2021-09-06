Мэр Вологды назвал дату подключения тепла в домах

На традиционном прямом эфире Сергей Воропанов раскрыл дату подключения отопления для жилого фонда Вологды. По его словам, в домах вологжан тепло должно стать в течение 4 дней, до 9 сентября.

Сити-менеджер заметил, что с 31 августа в областной столице отопление уже включено в 79 детских садах из 95, в 31 школе из 49, в 44 лечебных учреждениях.

Множество вологжан с трудом терпят холод в домах, жалуются на сырость и заболеваемость. Некоторые же за то, чтобы продолжать экономить - коммунальные платежи вновь недавно выросли.

В Череповце и Вологодском районе отопительный сезон стартовал в понедельник 6 сентября.