Поставщика овощей, отравившего десятки курсантов ФСИН, оштрафовали

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17 мая около сотни курсантов ВИПЭ ФСИН в Вологде оказались на больничных койках с отравлением. Было возбуждено уголовное дело - под подозрение попал поставщик продовольствия.

Прокуратура Вологодской области сообщила: «В ходе проверки по факту массового отравления курсантов Федерального казенного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики» выявлены нарушения технического регламента в сфере безопасности пищевой продукции со стороны поставщика. В частности, в складском помещении для хранения и реализации пищевых продуктов не осуществлялся надлежащий контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов, маркировочные ярлыки от изготовителя с информацией о продукции отсутствовали, медицинские книжки установленного образца имелись не у всех работников, осуществляющих контакт с пищевой продукцией»

31 августа Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал на 50 тысяч рублей недобросовестного поставщика овощей, директор организации также привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 000 рублей. Как утверждает портал «Город Во», это предприятие ООО «Роса плюс». Компания поставляет продукты на миллионы рублей и не только в нашей области. Поставщик предоставляет еду для Вологодской областной клинической больницы № 2.