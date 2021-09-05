12-летний вологжанин на мотоцикле врезался в иномарку

В Великоустюгском районе произошло ДТП с участием малолетнего мотоциклиста. В воскресенье около половины шестого вечера 12-летний ребенок на мотоцикле врезался в автомобиль Ниссан Альмера. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке: мальчик не предоставил преимущества при выезде со второстепенной дороги. Пострадавший отправился в местную ЦРБ - он получил серьезные травмы. Водительских прав у него, естественно, не было.

На данный момент выясняется, откуда у ребенка мотоцикл. А родителям предстоит не только восстанавливать здоровье сына, но и оплачивать ущерб водителю авто.