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Происшествия5 сентября 2021 23:31

12-летний вологжанин на мотоцикле врезался в иномарку

Пока выясняется, откуда у ребенка транспортное средство
Евдокия САХАРОВА
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В Великоустюгском районе произошло ДТП с участием малолетнего мотоциклиста. В воскресенье около половины шестого вечера 12-летний ребенок на мотоцикле врезался в автомобиль Ниссан Альмера. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке: мальчик не предоставил преимущества при выезде со второстепенной дороги. Пострадавший отправился в местную ЦРБ - он получил серьезные травмы. Водительских прав у него, естественно, не было.

На данный момент выясняется, откуда у ребенка мотоцикл. А родителям предстоит не только восстанавливать здоровье сына, но и оплачивать ущерб водителю авто.