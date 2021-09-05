Учительница из Великого Устюга поверила мошенникам и лишилась средств

Дистанционным аферистам удалось обмануть молодую учительницу из Великого Устюга на 249 тыс. рублей. 22-летняя девушка рассказала правоохранителям, что ей позвонил сотрудник «службы безопасности банка». Якобы на нее оформлен кредит.

Устюжанка заявила незнакомцу, что займа не оформляла. Тогда ей предложили отменить предыдущую операцию - но для этого нужно было продиктовать данные банковской карты и код личного кабинета онлайн-приложения банка.

После этого на нее оформили кредит на 246 тысяч рублей, а деньги перевели на неизвестные счета. Учительнице осталось лишь идти в полицию.