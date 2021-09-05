Череповчанка взяла кредит по копии чужого паспорта

Жительница Череповца обратилась к правоохранителям: микрофинансовая организация требовала ее погасить кредит, который она не оформляла. Как выяснилось, речь шла о 15 тысячах рублей и процентах.

Полицейским удалось выяснить, что кредит взяла посторонняя злоумышленница. Уже ранее судимая 25-летняя череповчанка создала хитрую схему, чтобы выманить копию чужого паспорта. Девушка хотела погасить таким образом свои долги. Она придумала историю о продаже квартиры и нашла покупательницу, у которой взяла копию паспорта для оформления договора продажи, а потом исчезла.

Первый заем мошенница успела погасить в срок, а вот второй кредит - нет. Теперь ей грозит до 2 лет лишения. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.