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Происшествия5 сентября 2021 23:06

Череповчанка взяла кредит по копии чужого паспорта

Мошенница придумала хитрую схему и обманула девушку
Евдокия САХАРОВА
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Жительница Череповца обратилась к правоохранителям: микрофинансовая организация требовала ее погасить кредит, который она не оформляла. Как выяснилось, речь шла о 15 тысячах рублей и процентах.

Полицейским удалось выяснить, что кредит взяла посторонняя злоумышленница. Уже ранее судимая 25-летняя череповчанка создала хитрую схему, чтобы выманить копию чужого паспорта. Девушка хотела погасить таким образом свои долги. Она придумала историю о продаже квартиры и нашла покупательницу, у которой взяла копию паспорта для оформления договора продажи, а потом исчезла.

Первый заем мошенница успела погасить в срок, а вот второй кредит - нет. Теперь ей грозит до 2 лет лишения. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.